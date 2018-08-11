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В Японии разбился спасательный вертолет. Погибли 9 человек

11.08.2018 08:53
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В Японии разбился спасательный вертолет. Погибли 9 человек

Спастельный вертолет потерпел крушение в горах Японии в центральной префектуре Гумма. Об этом сообщает издание Kyodo.

На борту вертолета находилось 5 пожарных и 4 сотрудника по борьбе со стихийными бедствиями (в их числе пилот). Связь с ними была утрачена в районе действующего вулкана Кусацу-Сиране.

Экипаж должен был осмотреть с воздуха состояние горных троп для альпинистов на границе префектур Гумма и Нагано. Открытие троп было запланировано на эти выходные.

Представители власти подтвердили, что спасательный вертолет разбился в районе главной горной вершины государства. Следы крушения вертолета были обнаружены в горном лесу.

Источник : https://donpress 



Теги: Донбасс, Япония, вертолет, человек
 
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