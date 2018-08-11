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Восточная граница с Россией обойдется Эстонии в 250 млн евро

11.08.2018 12:00
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Восточная граница с Россией обойдется Эстонии в 250 млн евро
  • Расходы на строительство частично должен покрыть Евросоюз.
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    В правовой комиссии Рийгикогу считают, что восточная граница с Россией должна быть построена за четыре года, передаёт ERR.

    В Эстонии проект модернизации границы с Россией вызывает множество вопросов. Однако теперь обсуждение ее стоимости в размере 250 млн евро отошло на второй план. Правовая комиссия Рийгикогу призывает принять все меры, чтобы сократить время строительства до четырёх лет.

    Депутаты поручили гендиректору Департамента полиции и погранохраны подготовить список юридических нюансов, которые не позволяют ускорить процесс.

    "Мы сделали предложение гендиректору Департамента полиции и погранохраны Эльмару Вахеру в течение дня подготовить пояснительную записку с перечнем всех правовых аспектов и проблемных мест, на которые тратится время подрядчика. Теперь мы ждём это письмо. Тогда мы сможем взять инициативу на себя и ускорить процесс", – заявил председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд.

    Гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер в свою очередь поясняет, что граница нуждается в срочной модернизации, поскольку в нынешних условиях нарушителей удаётся ловить уже после их незаконного проникновения в Эстонию. А каждый подобный инцидент обходится государству в сотни тысяч евро.

    "Если мы посмотрим на 2015 — 2016 годы, у нас было очень много расследований, где мы расследовали уголовные дела группировок, которые занимались контрабандой. И контрабанда — это не только сигареты и топливо, это и люди, например, в то время были вьетнамцы. Если мы посмотрим, сколько стоит одно расследование, то оно обходится государству приблизительно в полмиллиона евро", – пояснил Вахер.

    По мнению Карилайда, расходы на строительство восточной границы частично должен покрыть Евросоюз.

  • Источник : https://www.segodnya 



Теги: Россия, Донбасс, евро, Эстония, граница
 
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