Боевики «ЛНР» не допускаю наблюдателей СММ ОБСЕ к неконтролируемым пунктам пропуска

12.08.2018 19:38

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты не допускают наблюдателей СММ ОБСЕ во временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«В пункте пропуска на границе вблизи н. п. Северный (50 км к юго-востоку от Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю СММ покинуть этот район.

В пункте пропуска на границе около н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю СММ покинуть этот район, ссылаясь на решение своих «командиров»».