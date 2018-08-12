"Спасите от мусора и крыс", - Сеть поражена горами мусора в Крыму, жители панически боятся эпидемии

12.08.2018 20:41

Крымчане возмущены мусорным коллапсом и заявляют, что "власти" игнорируют данную проблему. В некоторых местах мусор не вывозится от двух недель до месяца.

Фото заваленной мусором улицы оккупированного Севастополя показала RoksolanaToday&Крым‏ в Twitter, передает "Диалог.UA".

"Вы че, обалдели?! Ул. Мате Залки! Вы серьезно?! С воскресенья мусор не вывозят..... воняет дохлятиной аж до автовокзала!" – жалуются крымчане. По их словам, возле некоторых свалок полчища крыс и собак, зловоние от большинства завеленых мусорок разносится на многие метры, иногда не спасают даже плотно закрытые окна, настолько все провонялось залежавшимся мусором.

Крымчане боятся, что из-за гор мусора может возникнуть эпидемия, а на фоне низкого уровня медицины это ЧП для аннексированного Севастополя и Симферополя будет иметь страшные последствия. "Спасите Крым от мусора, это что такое творится", "Может быть беда, очень воняет и крыс много", "Уже не здравница, а сплошная мусорная свалка", - пишут в комментариях.