В Крыму 2-й день бушует мощный лесной пожар: оккупант не в состоянии спасти заповедник под Ялтой. ВИДЕО

12.08.2018 14:12

В оккупированном Россией Крыму 11 августа вспыхнул лесной пожар. Горит более 15 гектаров урочища "Уч-Кош", что под Ялтой.

О ЧП с лесным пожаром отчиталось российское МЧС, передает "Диалог.UA".

Возгорание вспыхнул в субботу, 11 августа, на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников. Справиться оккупанты с ним не смогли, в том числе, и из-за сильного ветра. По последним данным, огонь уже объял более 15 гектаров заповедных земель.

"Ночью ветер поменял свое направление и в ущелье образовалось сильное задымление. Также огонь перешел в лощину на участок скалистой местности, куда обычная техника проехать не в состоянии. Личному составу приходится работать по фронту очага пожара в условиях жаркой погоды и сильной задымленности", - попытались оправдаться за провал пособники оккупационных властей.

Только 12 августа они додумались подключить авиацию для тушения пожара в заповеднике. Двое российских МИ-8 совершили около 10 сбросов воды, однако справиться с возгоранием пока так и не смогли. На сегодня гражданам строжайше запрещено посещение объятого огнем урочища "Уч-Кош".