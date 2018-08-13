Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Разозленный санкциями Эрдоган угрожает разорвать отношения с США и уйти к другим союзникам

13.08.2018 09:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Разозленный санкциями Эрдоган угрожает разорвать отношения с США и уйти к другим союзникам

Президент Турции не хочет продолжать отношения со страной, которая начала против республики экономическую войну.

Реджеп Эрдоган сделал громкое заявление о том, что собирается "распрощаться" с Соединенными Штатами, если те не прекратят "давить долларом" на Турцию. Эти слова были сказаны в ответ на новые санкции Трампа.

Вместо того, чтобы принять их как должное, Эрдоган решил поставить американскому президенту ультиматум, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на агентство Anadolu. Турецкий президент заявил, что он готов распрощаться со страной, которая объявляет войну всему миру. Также Эрдоган говорит о Штатах как о стране, которая готова пожертвовать стратегическим сотрудничеством со страной, с 88-миллионным населением.

Взамен этого американцы готовы сотрудничать с террористическими организациями, считает глава республики. Собственно, суть ультиматума состоит в том, чтобы разорвать все отношения с Соединенными Штатами и начать сотрудничать с другими союзниками.



Теги: США, Донбасс, Турция, угроза, Эрдоган
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх