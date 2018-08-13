Роналдо был госпитализирован во время отдыха на Ибице

13.08.2018 18:37

Хорошо известный во всем мире бывший футболист, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо по кличке Зубастик был госпитализирован на Ибице с диагнозом «пневмония».

Об этом сообщает Diario De Ibiza.

Сам игрок настроен оптимистично и надеется, что его выпишут в ближайшее время.

«Друзья, у меня был диагностирован сильный грипп на Ибице, но у меня все в порядке. Я вскоре выпишусь и вернусь домой. Спасибо всем за вашу любовь и ваши сообщения!» – поблагодарил своих почитателей за сочувствие и поддержку Роналдо.

Источник: https://zi.dn.ua