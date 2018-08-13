Стала известна дата новой встречи Меркель с Путиным

13.08.2018 16:55

Новая встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина может пройти 18 августа.

Пресс-служба немецкого правительства сообщает, что переговоры пройдут в резиденции Мезеберге, которую традиционно используют для приема иностранных гостей.

У Меркель добавили: «Переговоры будут сосредоточены на текущих вопросах внешней политики».

По предварительным данным, Меркель и Путин будут говорить об урегулировании конфликта в Сирии, ситуации на востоке Украины и обсудят вопросы энергетики.

Источник: https://donpress.com