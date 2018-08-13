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Земле грозит глобальная катастрофа
Земля может превратиться в парник
Даже если человечество выполнит Парижское соглашение по проблеме изменения климата, средняя температура на Земле все равно может вырасти еще на 3-4 градуса из-за того, изменения, вызванные «безопасным» уровнем потепления, могут запустить другие процессы, которые уже будет тяжело или невозможно остановить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Температура, таким образом, может превысить среднее значение за последние 1,2 миллиона лет, пишет N+1 со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Сейчас средняя глобальная температура планеты примерно на один градус превышает значения доиндустриального периода, то есть середины XIX века. Парижское соглашение, принятое в 2015 году, предполагает, что благодаря ограничению выбросов парниковых газов рост температуры, вызванный антропогенным воздействием на климат, не превысит два градуса Цельсия - это считается относительно безопасным порогом, при котором последствия изменения климата будут не такими тяжелыми.
Уилл Стеффен (Will Steffen) из Австралийского национального университета и его коллеги оценили риск так называемого сценария «Земли-парника», при котором средняя температура на 4-5 градусов превышает доиндустриальный уровень, а уровень Мирового океана на 10-60 метров превышает нынешний. «Выбросы парниковых газов от деятельности человека - не единственный фактор, определяющий температуру на Земле. Наше исследование предполагает, что антропогенное потепление на два градуса Цельсия может запустить другие системные процессы, которые могут обеспечить дальнейшее потепление - даже если мы перестанем выбрасывать в атмосферу парниковые газы», - сказал Стеффен.
Сценарий «Земли-парника» чреват, в частности, разрушением большей части коралловых рифов и их экосистем, риском затопления прибрежных районов и неблагоприятными последствиями для сельского хозяйства во всем мире.
Теги: Донбасс, глобальное потепление, катастрофа, Земля
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