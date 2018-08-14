Без молодежи, без зарплат, без будущего: в Сети показали, как живет оккупированный "ЛНР" Краснодон. ВИДЕО

14.08.2018 09:52

Колоссальный экономический упадок, отсутствие перспектив для молодежи и постоянная угроза стать театром боевых действий. Такова нынешняя жизнь оккупированного Краснодона.

О буднях захваченного города рассказывается в недавнем сюжете программы "Донбасс. Реалии", передает "Диалог.UA".

Самая большая проблема Краснодона в том, что город, расположенный на трассе между Луганском и Донецком, стал заложником своего выгодного с военной точки зрения географического положения.

В городе с 2014 года находятся российские танковые части. А в 2014-2015 году его контролировала чеченская группировка полевого командира Тимура Дикого, грозившегося поймать и разобраться с самим Ахметовым. Теперь о чеченцах здесь не вспоминают, они пробыли в городе недолго и подались в неизвестном направлении.

Сейчас главная отрасль экономики города, угольная промышленность, - в упадке. Шахты, "отжатые" у фирмы Ахметова "Метинвест", переданы южноосетинской "прокладке" - фирме "Внешторгсервис".

Коксующийся уголь экспортируется в Россию, кто-то "наваривает" на этом немалые деньги, а простые работники не могут по несколько месяцев получить свою мизерную зарплату. Прошлой зимой люди едва ни устроили бунт.

Оккупированный Краснодон - еще и город с пропагандистским потенциалом. Там ежегодно проводят праздники к датам, связанным с историей действовавшей во время Второй мировой войны подпольной молодежной организации "Молодая гвардия". Работает одноименный музей.

Но на самом деле ситуация с отношением к памяти молодогвардейцев - до предела циничная. В городе проводят помпезные празднества для "картинки" в пропагандистских "СМИ", а в одноименном поселке зарастают травой могилы молодогвардейцев.

Журналисты подчеркивают, Краснодон - это город, в котором относительно сносно живется пенсионерам. Люди трудоспособного возраста, особенно - молодежь, стараются уехать оттуда, так как не видят для себя никакого будущего.