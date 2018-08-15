Ученые рассказали, что будет с нашей планетой через 30 лет

15.08.2018 12:15

Последствия потепления, по мнению климатологов, могут быть необратимыми.



Ученые из Австралийского национального университета считают, что Земля превратится в смертоносную теплицу в том случае, если будут сохранены нынешние условия.



По мнению исследователей, сохранение повышения температуры на уровне 1,5-2 °C, как указано в Парижском соглашении, недостаточно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.



«Тепличной планетой» через 32 года наша Земля может стать в том случае, если средняя температура планеты повысится на 4-5 °C в долгосрочном периоде. Очень важно сократить количество парниковых газов, которые «подогревают» Землю. Для того, чтобы достичь такого плачевного результата, необязательно долго ждать – повышение температуры, указанной в соглашении, может повлечь за собой последствия, которые постепенно будут увеличивать температуру на планете даже без пост-вмешательства человечества.



Исследователь Уилл Штеффен считает, что на нашем небесном теле уже происходят необратимые связи. Одной из них, по словам ученого, является оттепель ледников. Также одно из последствий – постепенное исчезновение тропических лесов.



Все последствия, которые мы уже сейчас можем наблюдать, могут соединиться и сработать подобно «эффекту падения домино». Из-за этого, по словам исследователя Йохана Рокстрёма, могут исчезнуть многие популяции, а большинство мест на планете станут необитаемыми. Напомним, недавно ученые заявили о том, что Большой Барьерный риф на северо-востоке Австралии страдает от последствий глобального потепления. Для спасения кораллов и подводных жителей местные власти предпринимают различные необычные действия, в том числе и стреляют солью для рассеивания солнечных лучей над пучиной.