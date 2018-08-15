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В Москве скончался известный детский писатель Эдуард Успенский
15.08.2018 11:02
Вчера вечером на 81 году жизни в Москве скончался известный детский писатель, драматург и телеведущий Эдуард Успенский.
Успенский известен по таким популярным произведениям, как «Каникулы в Простоквашино», «Крокодил Гена» и многим другим.
Информацию о смерти Успенского подтвердили его супруга и дочь. Также, сообщается, что он ушел из жизни в своей квартире в Москве.
Успенский длительное время болел раком и в последнее время стал очень слаб.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Москва, писатель, Эдуард Успенский, умерший
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