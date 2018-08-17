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Китай может отрабатывать удары по целям в США — Пентагон

17.08.2018 16:03
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Китай может отрабатывать удары по целям в США — Пентагон

В США считают, что китайская армия в ходе военных учений отрабатывает удары по военным базам, находящимся в Тихом океане. Ведь в последние годы все чаще проводятся учения с бомбардировщиками. Такое заявление было сделано в докладе Пентагона о Вооруженных силах Китая.

«За последние три года армия Китая расширила надводные операции своих бомбардировщиков, получая опыт на сложных морских участках, и, вероятно, тренируется для нанесения ударов по США и ее союзникам», – говорится в документе.

В докладе указывается, что китайская армия активно наращивает мощь для того, чтобы поражать максимально удаленные цели. В Пентагоне считают, что таким образом происходит отработка ударов по тихоокеанским базам США. В частности, речь идет об острове Гуам. Поэтому на данный момент был поднят вопрос о дополнительной защите от Китая.

 
Источник: https://zi.dn.ua 


Теги: США, Донбасс, Китай, Пентагон
 
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