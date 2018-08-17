Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Космическая катастрофа близко: через четыре года обломки кометы Энке столкнутся с Землей - ученые

17.08.2018 13:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Космическая катастрофа близко: через четыре года обломки кометы Энке столкнутся с Землей - ученые

В 2022 году человечество может оказаться на грани смертельной катастрофы.

Исследователи предупреждают, что наша планета может столкнуться с небесными телами, похожими на астероиды. СМИ сообщили, что Земле угрожают обломки  кометы Энке, информирует "Диалог.UA" со ссылкой на changeua. Два метеорных потока Тауриды, которые впервые зафиксировали в XIX веке, ежегодно наблюдаются осенью учеными. Астрономы отмечают, что у них активность низкая – в среднем семь метеоров за 60 минут.

Однако недавно ученые обнаружили новый поток обломков, орбита которого пересекает орбиту Голубой планеты. Это астероиды 2005 UR и 2015 TX24 размером около 300 метров. Последний раз они приближались к земному шару зимой три года назад.

Служители науки предполагают, что за ними могут объявиться и другие находки. Ранее проповедник рассказал о библейских предвестниках конца света - багровых водах. Как сообщалось, ученые встревожены сигналом с большим количеством космической энергии, который могли подать инопланетяне. Также служители науки предвещают "адскую теплицу" на планете: аномальная жара превратит земной шар в парник.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, космос, катастрофа, Земля, комета
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх