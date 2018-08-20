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Молдова наносит удар по "Газпрому" и готовится полностью отказаться от российского газа

20.08.2018 15:14
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Молдова наносит удар по "Газпрому" и готовится полностью отказаться от российского газа

Правительство Молдовы может перестать покупать газ у России, если Румыния предложит более низкую цену.

Об этом рассказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что Молдова начала экспортировать нефть в Украину. Он убежден, что пока у Молдовы нет альтернативы и до конца 2019 года страна будет закупать газ у "Газпрома", однако после запуска газопроводы Кишинев - Унгены в Молдову может пойти газ из Румынии, если цена будет ниже. По словам министра, компании должны бороться за молдавский рынок и предлагать наилучшие условия.

Он отметил, что страна и так закупала газ лишь у "Газпрома" с 2008 года и только по тем ценам, который предлагал поставщик. Габурич рассказал, что газопровод из Румынии начнут строить в августе этого года и пока его постройка не будет завершена, никаких новых договоров с "Газпромом" подписываться не будет. Российская компания "Газпром" столкнулась с тем, что международные компании начинают отказываться с ней работать из-за судебных тяжб с "Нафтогазом".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Газпром, Молдова, отказ
 
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