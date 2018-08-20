Отставка Медведва: Журналисты прогнозируют смену премьера в РФ

20.08.2018 17:47

Российские СМИ, ссылаясь на источники в российском правительстве отмечают, что Сергей Кириенко усиливает свои позиции в АП. Он также усилил противостояние со спикером российской Думы Вячеславом Володиным, выступая против «Единой России» и премьера Медведева.

Журналисты отмечают, что следующий шаг может повлечь смену губернаторов в интересах администрации президента. Разразившийся скандал вокруг Володина, который оказался под шквалом критики за оформление на свою 82-летнюю мать бизнеса и роскошной недвижимости в центре Москвы.

Политологи однако считают, что говорить об отставке Медведева и Володина пока рано, но ошибки, которые допускает правительство последние месяцы, свидетельствуют о возможной смене власти.

Источник: https://donpress.com