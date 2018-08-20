Трамп признался, зачем пошел на "сомнительную" встречу с Путиным

20.08.2018 08:00

Трамп рассказал, что встречаться с президентами других стран – его прямая обязанность.

И если встречу грамотно подготовить, то из нее можно извлечь неплохие результаты. Американский президент записал обращение и опубликовал его в Twitter, передает "Диалог.UA". Подобным образом лидер США решил ответить на многочисленную критику и кучу вопросов, которые ему задавали после недавней встречи с агрессором Путиным.

Американский президент подчеркнул, что даже от сомнительных на первый взгляд встреч с такими лидерами как Путин или же Ким чен Ын, можно многое получить, ничего при этом не потеряв. Он подчеркнул, что после встречи с двумя вышеуказанными диктаторами удалось решить многие вопросы. "Вспомните, что произошло в Сингапуре, что произошло с Ким Чем Ыном и все, чего мы добились... Никаких ракет, никакого ядерного оружия и других ужасных вещей... Была встреча с Путиным, мы многого добились", - подчеркнул Дональд Трамп.



Источник: www.dialog.ua