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Трамп в ярости из-за длительного допроса юриста Белого дома

20.08.2018 19:45
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Трамп в ярости из-за длительного допроса юриста Белого дома

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство россиян в выборы президента США, и его команда сами хотят повлиять на будущие выборы в США.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети написал: «Опозоренный и дискредитированный Боб Мюллер и вся его группа сердитых бандитов-демократов провели с моего согласия в целях прозрачности 30 часов с главным юристом Белого дома. Любой, кому нужно столько времени, когда они знают, что нет никакого российского сговора, просто ищет проблем».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, Дональд Трамп
 
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