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Математик назвал точную дату Апокалипсиса
Ученым удалось расшифровать рукописи одного из самых известных физиков и математиков Исаака Ньютона.
Как выяснилось, великий английский мыслитель также верил в небылицы о конце света. Ньютон искал истину на страницах главной книги христиан – Библии. Ему даже удалось предсказать точную дату конца света. Апокалипсис якобы должен произойти в 2060 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Стоит отметить, что Ньютон подразумевал не конец жизни на Земле, а скорее начало новой эры. По его мнению, Иисус Христос в указанную дату вернется к людям и начнет править человечеством на протяжении 1000 лет.
В свою очередь сотрудники Массачусетского университета полагают, что конец нашей цивилизации придет в 40-х годах XXI века. Они называют точкой отсчета конца света 2020 год. Причиной гибели станут: загрязнение окружающей среды, рост населения и нехватка природных ресурсов.
Теги: Донбасс, дата, математика, Апокалипсис
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