"Пламенный привет": США нанесли еще один удар по России

22.08.2018 07:10

Прежде, чем нанести "контрольный удар" по Кремлю, Штаты "порадовали" санкциями физических и юридических лиц из России, которым досталось из-за КНДР.

Американское министерство финансов ввело принудительные меры в отношении двух российских граждан, компаний из РФ и шести кораблей под флагом страны-агрессора в связи с санкциями против Северной Кореи и деятельностью Кремля в киберпространстве, информирует "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог". Также ограничительные меры ввели и против словацкой кампании.

Кроме того, американское руководство добралось и до российских активов в Штатах: сотни миллионов долларов оказались заблокированы в рамках санкционной политики против страны-агрессора.

В Вашингтоне пообещали ужесточить ограничительные меры, если Кремль не изменит курс своей политической деятельности. Как сообщалось, "великая" страна осталась без месторождений нефти и "голубого топлива" из-за санкций Запада. Ранее Британия обратилась к западным странам с предложением обрушить шквал принудительных мер на Россию. Напомним, хозяин Белого дома пообещал снять санкции с РФ, но на жестких условиях.



Источник: dialog.ua