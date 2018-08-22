Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Ученые: океаны на Земле станут "токсичными"

22.08.2018 22:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ученые: океаны на Земле станут "токсичными"

Уровень pH в океане становится катастрофически низким.

Из-за глобального потепления и загрязнения водоемов токсичность океанов может стать такой же, как она была 14 миллионов лет назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Исследователи университета в Кардиффе, Уэльс, полагают, что совсем скоро уровень диоксида углерода в водах океанов станет таким, как 14 миллионов лет назад. Также катастрофически низко опустится уровень pH. Это может произойти уже к 2100 году.

Падение уровня pH вызывает значительное повышение токсичности океана. Причиной этому является абсорбция углекислого газа из атмосферы, который, в свою очередь, не прекращает насыщать воздух из-за горения топлива. Начиная со времен индустриальной революции, в воздух выброшено 525 миллиардов тонн CO2.

По данным исследователей, даже сейчас уровень pH в океане самый низкий за последние два миллиона лет. Для того, чтобы понять, как это влияет на флору и фауну, стоит провести ряд опытов в лабораторных условиях.



Теги: Донбасс, ученые, океан, токсичное вещество
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх