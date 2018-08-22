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Ученые: океаны на Земле станут "токсичными"
Уровень pH в океане становится катастрофически низким.
Из-за глобального потепления и загрязнения водоемов токсичность океанов может стать такой же, как она была 14 миллионов лет назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Исследователи университета в Кардиффе, Уэльс, полагают, что совсем скоро уровень диоксида углерода в водах океанов станет таким, как 14 миллионов лет назад. Также катастрофически низко опустится уровень pH. Это может произойти уже к 2100 году.
Падение уровня pH вызывает значительное повышение токсичности океана. Причиной этому является абсорбция углекислого газа из атмосферы, который, в свою очередь, не прекращает насыщать воздух из-за горения топлива. Начиная со времен индустриальной революции, в воздух выброшено 525 миллиардов тонн CO2.
По данным исследователей, даже сейчас уровень pH в океане самый низкий за последние два миллиона лет. Для того, чтобы понять, как это влияет на флору и фауну, стоит провести ряд опытов в лабораторных условиях.
Теги: Донбасс, ученые, океан, токсичное вещество
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