В Кремле жестко отреагировали на санкции США

22.08.2018 11:17

Власти России с возмущением отреагировали на новые санкции США и заявили о готовности ввести ответные меры.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у американцев нет никаких доказательств и обоснований для санкционных мер, а только «злобные инсинуации».

По словам Рябкова, после данных действий США не имеет смысла говорить об улучшении отношений между двумя странами. Он добавил: «Твердолобому, зашоренному и агрессивному подходу американцев к решению двусторонних и международных проблем противопоставляем спокойную, методичную работу по конструктивной повестке дня. На санкции отвечали и будем отвечать так, чтобы это не наносило ущерба нашим собственным интересам».

Кроме того, он уточнил: «Действуют по принципу чем хуже, тем лучше. Сегодня поводом американцы избрали якобы нарушения нами их ограничений на поставки нефтепродуктов в КНДР и пресловутые „кибернарушения“. За первое — наказали две российские судоходные компании и принадлежащие им шесть кораблей. А по обвинению в попытках обхода американских „контр-хакерских“ мер в группу „проштрафившихся“ включили одно российское юридическое лицо и двух наших сограждан».

Источник: https://donpress.com