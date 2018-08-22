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В России настоящая паника: бизнес массово выводит валюту и готовится уезжать из страны
Катастрофическая ситуация наблюдается в российской банковской сфере. А все из-за непродуманной внешней и внутренней политики Кремля.
Банковская система РФ продолжает терять валюту, поскольку бизнесмены массово выводят ее из российских банков, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Финанс. Ру".
Вот уже 4-й месяц подряд различные корпорации выводят средства с российских счетов. Такая информация следует из данных, предоставленных в обзоре по сектору Райффайзенбанк и статистики Центробанка. Только в июле текущего года, по оценке данного финансового учреждения, юридические лица забрали 3 млрд долларов. Вывод средств в июле 2018 года, предположительно, был связан с необходимостью гасить внешний долг и выплачивать дивиденды. Так считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Поскольку покрыть отток за счет возврата валютных кредитов банкам не удалось, то погашение займов принесло лишь 1,1 млрд долларов. В результате кредитно-депозитные операции забрали из системы 1,9 млрд долларов.
Для компенсации недостачи банкам пришлось занять 0,3 млрд долларов у нерезидентов, после чего продолжить распродажу валютных ценных бумаг, за счет которой удалось выручить 3,7 млрд долларов. В целом заметного улучшения ситуации с валютной ликвидностью в России не произошло. Утратив 70 млрд рублей с рублевых клиентских счетов, банки нарастили кредитование более чем на на 600 млрд рублей.
Отвечая на вопрос, по каким причинам бизнес массово выводит валюту и готовится уезжать из России, эксперты отвечают: развязанная Путиным война в Украине, санкции и непродуманная экономическая политика (когда экономика такой большой страны почти полностью зависит от продажи энергоресурсов) - это основные факторы, приведшие к столь плачевным последствиям. Напомним, 15 августа, наблюдалось очередное снижение курса российского рубля по отношению к доллару и евро. До этого "деревянный" побил антирекорд двухлетней давности, 14 августа начал набирать позиции, однако вскоре его котировки снова рухнули.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, бизнес, валюта
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