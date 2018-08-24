Ученые обнаружили у человека новый орган

24.08.2018 18:00

«Микроорганы» представляют собой тонкие плоские структуры, находящиеся в верхней части лимфатических узлов.



Ученые Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) обнаружили у мышей и людей ранее неизвестные «микроорганы», которые участвуют в работе иммунной системы человека. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Хроника.инфо со ссылкой на АСПИ.



«Микроорганы» представляют собой тонкие плоские структуры, находящиеся в верхней части лимфатических узлов. Они были первоначально найдены у мышей и названы субкапсулярными пролиферативными центрами (англ. subcapsular proliferative foci, SPF). Эти структуры формируются временно, а их небольшие размеры делают их почти незаметными, что объясняет, почему ученые не заметили их раньше.



В лимфатических узлах находятся и созревают иммунные клетки - лимфоциты. Лимфа приносит в узлы антигены - чужеродные для организма вещества, -благодаря чему начинается активация иммунного ответа. В SPF было найдено большое количество различных клеток, в том числе B-лимфоциты, способные превращаться в клетки памяти. Клетки памяти хранят информацию об инфекции, поэтому они играют важную роль в обеспечении долговременной устойчивости к определенным патогенам. Они быстро распознают инфекцию и начинают выделять антитела, обезвреживающие вирусы или бактерии.



Ученые полагают, что пролиферативные центры играют роль «точек сбора» лимфоцитов, что делает их эффективными в борьбе против патогенных организмов, клеток и вирусов.