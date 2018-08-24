В США женщина сняла на видео пришельца в своем доме (ВИДЕО)

24.08.2018 13:32

Жительница американского города Лукас штата Техас заявила, что 8 августа у нее появилось чувство, будто за ней кто-то следит.

Также, в ее доме появлялись пугающие звуки, словно скрежет металла, при этом краем глаза американка замечала нечто странное, но когда поворачивалась, ничего не видела. В один из дней, она проснулась с процарапанным треугольным знаком на спине, который сильно чесался.



В то же время аномальная активность в доме продолжалась. По ночам появились жуткие звуки, и американка спустилась на первый этаж, вооружившись мобильным телефоном, и запечатлела нечто живое, однако, это было не животное.



Уже 15 августа, женщина встретилась лицом к лицу со своим преследователем, когда снимала на видео танец своей дочери. Она в тот же день съехала из дома в отель.