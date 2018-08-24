Вся правда о предсказаниях Ванги

24.08.2018 11:30

Родственники Ванги, те, кто говорил с ней лично, отрицают прогнозы, которые сейчас распространяются в сети. Известный список пророчеств по годам не что иное, как фейк. Сама болгарская провидица не называла конкретной даты конца света, Земли или человечества. Скорее всего это были предостережения людям. И даже то, что в указанном списке пророчества до 2018 года не осуществились, не останавливает любителей фантастики.

По этому списку в 2016 году Европа практически опустела. На самом деле мы видим огромный приток мигрантов из других стран в европейские. В 2010 году началась мировая война и закончилась в 2014, было применено ядерное и химическое оружие. Можно подвести её предсказания к тому, что в последние годы обостряется угроза ядерных испытаний Северной Кореи. Вспомним отравление радиоактивным веществом шпиона Сергея Скрипаля в Лондоне в марте 2018 года.

Третья мировая война: что будет в 2018 году

Что же пророчила Ванга про 2018 год? По её предположениям в этом году Китай станет супердержавой, а остальные мировые лидеры утратят преимущество, у них начнётся экономический кризис. Начало Третьей мировой войны Ванга связывала с Сирией. Именно её слова о том, что пока Сирия не падёт, война не начнётся. Действительно, в последние 2 года эта раньше непримечательная страна стала объектом противостояния влиятельных держав. Но пока конфликт приутих, поэтому вряд ли в 2018 году разразится мировой апокалипсис.

Сама пророчица больше говорила, что в будущем войны будут вестись не с помощью оружия. Опаснее станет климатическое влияние. Именно из-за изменения климата Европа опустеет. К новым видам противостояния можно отнести информационные войны, санкции, которые используются враждующими странами. Перерастёт ли эта стадия в масштабную войну – неизвестно.

Когда наступит конец света

Особое внимание в своих предсказаниях Ванга уделяла вопросам веры, спасению человеческой души. По одной из версий в 2018 году начнётся противостояние между мусульманами и христианами. В результате будут уничтожены Америка, Европа. Спасительную роль провидица отвела России. Именно её территории примет беженцев. В этой стране появится выдающаяся личность, мессия, который решит конфликт.

По версии Ванги человечество, пережив кризис, начнёт возрождение. Будут найдены новые источники энергии. Ученые научатся выращивать человеческие органы. Хотя людей будут атаковать новые вирусы и болезни, но медики смогут их побороть. Так, одной из болезней провидица называла быстрое старение. Но против него будет найдено лекарство, а в итоге найден эликсир бессмертия.

Человечество освоит космос, наладит контакт с инопланетянами. А после столкновения с небесным телом, переселится на другую планету. Как именно произойдёт конец света, Ванга не сообщала. Распространяются разные версии. Человечество уйдёт за пределы Вселенной. По другой версии, будет уничтожено Солнце, наступит тьма.

В любом случае многие популярные картины будущего от Ванги очень похожи на фантастические истории. Так что писатели и режиссёры на десятки лет обеспечены сценарии. Главное, из этих предсказаний понять то, что трагический финал возможен. И привести к нему нашу планету могут именно люди. Поэтому стоит задуматься о том, какое будущее мы готовим нашим потомкам.

Источник: https://from-ua.com