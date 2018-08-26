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Работа мечты: на Мальдивах ищут продавца книг

26.08.2018 07:56
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Работа мечты: на Мальдивах ищут продавца книг

Эко-курорт Soneva Fushi на Мальдивах ищет человека для продажи книг. 

Претенденту нужно любить читать и предлагать книги туристам. К обязанностям добавляется ведение небольшого блога о путешествиях, и размещение в нем информации о курсах литературного мастерства.

Особенность места в том, что на острове мало людей. На его территории находятся пятизвездочные виллы, цена за одну ночь в которых может доходить до 25 тысяч долларов.

Срок работы - минимум три месяца. Отель Soneva Fushi расположен в 30 минутах от международного аэропорта в Мале. Он находится в биосферном заповеднике Baa Atoll, находящемся под охраной ЮНЕСКО. 

В местном магазине книги будут в основном о кулинарии, искусстве, дизайне и стиле.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Мальдивские Острова, книги, работа, продавец
 
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