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Ротару попала в реанимацию в российской Уфе: врачам запретили комментировать состояние певицы

26.08.2018 13:17
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Ротару попала в реанимацию в российской Уфе: врачам запретили комментировать состояние певицы

Известная украинская певица София Ротару попала в реанимацию в российской Уфе во время гастролей.

Информацию об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на новостное издание Ufa1, получившего сведения о срочной госпитализации певицы от собственных источников. Согласно данным российских журналистов Ротару стало плохо во время выступления на корпоративном мероприятии. Журналисты сообщают, что певицу госпитализировали в субботу вечером около 23:00 по местному времени. При этом отмечается, что персонал медицинского учреждения получил запрет на распространение любых сведений о состоянии здоровья Ротару. Журналисты пишут, что Ротару находится в сознании и обеспечена квалифицированной врачебной помощью.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Уфа, реанимация, София Ротару, певица
 
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