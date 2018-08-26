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Ротару попала в реанимацию в российской Уфе: врачам запретили комментировать состояние певицы
26.08.2018 13:17
Известная украинская певица София Ротару попала в реанимацию в российской Уфе во время гастролей.
Информацию об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на новостное издание Ufa1, получившего сведения о срочной госпитализации певицы от собственных источников. Согласно данным российских журналистов Ротару стало плохо во время выступления на корпоративном мероприятии. Журналисты сообщают, что певицу госпитализировали в субботу вечером около 23:00 по местному времени. При этом отмечается, что персонал медицинского учреждения получил запрет на распространение любых сведений о состоянии здоровья Ротару. Журналисты пишут, что Ротару находится в сознании и обеспечена квалифицированной врачебной помощью.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Уфа, реанимация, София Ротару, певица
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