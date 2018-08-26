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В США из-за тяжелой болезни скончался сенатор Джон Маккейн

26.08.2018 09:12
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В США из-за тяжелой болезни скончался сенатор Джон Маккейн

В США в возрасте 81 года от опухоли головного мозга скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Американские СМИ сообщают: «Джон Маккейн умер в возрасте 81 года». Президент США Дональд Трамп выразил соболезнование семье сенатора и отметил: «Мои глубочайшие соболезнования семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!».

Джон Маккейн известен поддержкой Украины и резкой критикой действий президента РФ Владимира Путина. Американский сенатор посещал зону боевых действий на Донбассе и призывал Дональда Трампа быть жестче по отношению к РФ.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, болезнь, онкология, сенатор, умерший
 
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