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Чупакабра стала все чаще появляться в Индии

27.08.2018 13:15
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Чупакабра стала все чаще появляться в Индии

Мифическое животное потрошит овец и пьет их кровь.

В Индии уже несколько лет неизвестный хищник нападает на овец или коз и его поведение не подпадает под любое местное животное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Чаще всего хищник просто убивает овец и не ест их. Иногда он выпивает кровь и изымает или съедает внутренние органы. При этом никаких отпечатков следов этого хищника рядом с овцами не находят.

В последнем инциденте, произошедшем в начале августа 2018 года в селе Таманад, что в округе Ганджам, штат Орисса, были найдены мертвыми десять овец.

Часть животных нашли в сарае, где они содержались, а часть посреди сельской улицы, словно хищник вытащил их туда из сарая и при этом вообще не боялся встречи с человеком.

Все туши овец были нетронуты, но из каждой был вырван кишечник и или съеден на месте или унесен.

Первый случай произошел с овцой фермера Ниры Наяк. Он привязал ее на ночь в загоне, а утром нашел мертвой со следами царапин на шее. В последующие ночи подобные инциденты повторились с овцами других фермеров, что вызвало массовую панику.

Фермеры воззвали к чиновниками, чтобы они поймали и убили загадочного хищника. Но пока даже неясно, кто это совершил и среди людей ходят разные зловещие слухи. Трупы овец были отправлены на исследование.

Предыдущее загадочное убийство овец в Индии случилось в июле 2018 года в том же штат Орисса.



Теги: Донбасс, Индия, животное, чупакабра
 
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