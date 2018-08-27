Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Google закрывает свою социальную сеть

27.08.2018 19:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Google закрывает свою социальную сеть
Компания Google закрывает свой четвертый проект по созданию социальной сети - Google+ (Google Plus). Несмотря на то что в этой площадке зарегистрированы миллиарды человек, однако ее практически никто не использует.

Так, 23 августа официальное комьюнити французского подразделения компании приняло решение о закрытии своей официальной страницы в Google Plus. В качестве альтернативы Google France предлагает использовать свои официальные страницы на Facebook и Twitter.

Отмечается, что на странице Google France было 470 тысяч подписчиков, но активности в ней не было абсолютно: никто не публиковал посты, а комментарии отсутствовали вовсе. Более того, после официального объявления о закрытии группы ее покинуло чуть более 100 человек, т.е. почти все участники даже не читают посты в Google+.

Закрытие официальной страницы Google+ во французском сегменте связывают с началом полного сворачивания проекта.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, закрытие, Google, социальная сеть
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх