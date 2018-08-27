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Массовые протесты в Молдове: в центре Кишинева назревает майдан
Организаторы митинга правых выступили с требованием признать результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, которые не признали итогов голосования.
В центре Кишинева проходят митинги сторонников правой и левой оппозиции Молдовы. Как сооющает point.md, на площади проходят протесты партий «Платформа Достоинство и правда» (DA) и «Действие и солидарность» (PAS) и Либерально-деморатической партии (ЛДПМ), партии «Шор», а также организация Salvgardare активистки Майи Лагуты.
Организаторы митинга правых выступили с требованием признать результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, которые не признали итогов голосования.
Левый фланг оппозиции вышел на протестную акцию с тем, чтобы заявить, что правые партии действуют не в интересах народа. Активисты держат в руках флаги Молдовы и зонтики, чтобы укрываться от жары. Полиция разделила площадь, где собрались митингующие, на части и следит за тем, чтобы не было столкновений. У многих из собравшихся с собой палатки, которые они планируют установить, чтобы переночевать на площади.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, Молдова, Кишинев, Майдан, протесты
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