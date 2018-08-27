Нардеп: конечная цель санкций США – дворцовый переворот в РФ и смена Путина

27.08.2018 17:00

Как информирует replyua.net, в недавнем интервью «112 каналу» одиозный украинский политик, кум Путина Виктор Медведчук заявил, что вопросом санкций Россию не испугать и новый пакет американских санкций обязательно вызовет асимметрическую реакцию, Вашингтон увидит в ответ неприятные для себя последствия.



Не согласен с Медведчуком народный депутат Александр Кирш, который считает, что говорить про ассиметричные санкции России в отношении США просто смешно и не имеет никакого смысла. Вот, если Вашингтон заморозит счета российских миллионеров в Америке – это одно дело, а, если Россия заморозит счета американских миллионеров в России, то это народ США вовсе не почувствует.



Александр Кирш отметил, что, если отбросить юмор, то все идет к дворцовому перевороту в России. Россия движется к тому, что олигархи все-таки не железные и может быть перейдена та граница, когда уже Путину удержать ситуацию не удастся. Количество тех, кто сегодня в России находится в самом верху и недоволен политикой Путина увеличивается. Путина просто поставят перед выбором – менять политику или же уходить. Конечная цель США в вопросе санкций именно в этом и состоит. На то, что Путин поменяет свою политику надеяться не приходится, а вот то, что российское правительство, состоящее сплошь из олигархов, будет настолько недовольно ситуацией, что постарается сменить путина – это представляется более реальным.