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Нардеп: конечная цель санкций США – дворцовый переворот в РФ и смена Путина
Как информирует replyua.net, в недавнем интервью «112 каналу» одиозный украинский политик, кум Путина Виктор Медведчук заявил, что вопросом санкций Россию не испугать и новый пакет американских санкций обязательно вызовет асимметрическую реакцию, Вашингтон увидит в ответ неприятные для себя последствия.
Не согласен с Медведчуком народный депутат Александр Кирш, который считает, что говорить про ассиметричные санкции России в отношении США просто смешно и не имеет никакого смысла. Вот, если Вашингтон заморозит счета российских миллионеров в Америке – это одно дело, а, если Россия заморозит счета американских миллионеров в России, то это народ США вовсе не почувствует.
Александр Кирш отметил, что, если отбросить юмор, то все идет к дворцовому перевороту в России. Россия движется к тому, что олигархи все-таки не железные и может быть перейдена та граница, когда уже Путину удержать ситуацию не удастся. Количество тех, кто сегодня в России находится в самом верху и недоволен политикой Путина увеличивается. Путина просто поставят перед выбором – менять политику или же уходить. Конечная цель США в вопросе санкций именно в этом и состоит. На то, что Путин поменяет свою политику надеяться не приходится, а вот то, что российское правительство, состоящее сплошь из олигархов, будет настолько недовольно ситуацией, что постарается сменить путина – это представляется более реальным.
Теги: Россия, США, Донбасс, переворот, Путин, санкции
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