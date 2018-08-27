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Полиция силой разогнала протестующих в центре Кишинева
В понедельник утром полиция силой разогнала акцию протестующих, которые требовали отставки правительства в центре Кишинева.
Об этом сообщают молдавские информационные агентства. Более того, разгон произошел в День независимости Молдовы, который страна празднует сегодня. Один из организаторов акции протеста в комментарии СМИ рассказал, что в 5 утра к площади приехали 15 автобусов полиции.
Через час они перекрыли движение в центре и окружили людей, которые находились возле памятника Штефану чел Маре. Органы правопорядка зачитали протестующим распоряжение местной мэрии о планах проведения официальных мероприятий в центре Кишинева в День независимости, заявив о насильственной эвакуации.
При этом протестующие оказали сопротивление полицейским, после чего силовики применили силу. СМИ сообщают, что сегодня с утра центр Кишинева был перекрыт, а кордоны полиции усилены. Силовики находятся в центре города в полном обмундировании на случай возобновления акции протеста.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Молдова, Кишинев, полиция, митинг
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