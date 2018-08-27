- Возможно «Новичок». В Британии новое отравление химическим веществом.21:30
- Недопуск наблюдателей ОБСЕ на границу со стороны РФ – доказательство ее военного присутствия на Донбассе21:00
- Google закрывает свою социальную сеть19:00
- Нардеп: конечная цель санкций США – дворцовый переворот в РФ и смена Путина17:00
- Полиция силой разогнала протестующих в центре Кишинева15:37
- Зрители в шоке! Боксер сбежал с ринга сразу после начала боя. ВИДЕО15:01
- Стратегия хаоса: Россия намеревается отсечь Украину от моря – вице-адмирал Гайдук14:02
- Чупакабра стала все чаще появляться в Индии13:15
- Россия готовится к большой войне - ожидается тестирование ядерного удара12:38
- Россию из-за санкций разделят на 14 частей11:37
Россия готовится к большой войне - ожидается тестирование ядерного удара
На учениях "Восток-18", в которых примут участие Россия, Монголия и Китай, проведут симуляцию ядерного нападения.
Об этом сообщает издание "Голос Америки", передает "Диалог.UA". Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу анонсировал проведение совместных военных учений армии РФ, Монголии и Китая. Военные учения должны пройти с 11 по 15 сентября на территории России. Также в процессе будут задействованы китайские и монгольские военные. Сообщается, что китайские чиновники отправят на учения более трех тысяч солдат и 30 самолетов, монгольская сторона пока не сделала заявления о количестве участвующих военных со своей стороны.
Однако американская разведка сообщила, что во время учений "Восток-18" будет отрабатываться ядерный удар. Сообщается, что будет использовано новое маломощное ядерное оружие, которое Россия тестирует на учениях "Восток". Представитель Пентагона Эрик Пагон уже сделал официальное заявление относительно данных учений. По его словам, российская сторона должна предоставить полную информацию относительно данных учений в Европе, для того чтобы полностью минимизировать все риски недопонимания обеих сторон.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, ядерное оружие, ядерная война
- Эксперт: мир на Донбассе без потерь для Украины невозможен
- Донбасс не нужен России, против которой работает время
- Украинский политолог — европейцам: "Не обманывайте себя. Агрессия России в Украине – ваша война тоже"
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- Росіяни залишилися незадоволені результатами навчання 1 АК (Донецьк)
- Большая война России и Украины: Арестович сделал громкий прогноз и рассказал важные подробности
- Жизнь в “ДНР” катится в пропасть22:38
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали более 200 человек21:45
- Недопуск наблюдателей ОБСЕ на границу со стороны РФ – доказательство ее военного присутствия на Донбассе21:00
- В Снежном пилят на металл крупный завод20:55
- Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»20:02
- Нацсовет по телерадиовещанию просит Кабмин сохранить аналоговое телевещание на приграничных территориях18:30
- В Мариуполе под Ощадбанком умер мужчина, приехавший за пенсией18:15
- Жители ОРДО жалуются на повышение цен перевозчиками после закрытия КПВВ «Майорское»17:45
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок позволил занять новые позиции17:30
- В «Л/ДНР» запахло переворотом16:45
- Жизнь в “ДНР” катится в пропасть22:38
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали более 200 человек21:45
- Возможно «Новичок». В Британии новое отравление химическим веществом.21:30
- Недопуск наблюдателей ОБСЕ на границу со стороны РФ – доказательство ее военного присутствия на Донбассе21:00
- В Снежном пилят на металл крупный завод20:55
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- Хождение по трупам: в Крыму не спешат забирать тела умерших в общественных местах20:20
- Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»20:02
- «Самое трудное позади»: Порошенко «утешил» украинцев19:45
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- В Донецке произошел большой пожар
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки
- "ДНРовцы" в трауре: на Донбассе ликвидирован Маугли