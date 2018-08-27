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В США открыли стрельбу: СМИ сообщают о большом числе жертв

27.08.2018 06:45
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В США открыли стрельбу: СМИ сообщают о большом числе жертв

В США в штате Флорида произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и раненые.

По данным СМИ, трагедия произошла в городе Джексонвилл в развлекательном центре Jacksonville Landing. Шериф города заявил о большом количестве жертв. На данный момент полиция попросила людей держаться подальше от места происшествия.

В то же время News4jax со ссылкой на собственные источники сообщает, что в результате происшествия погибли не менее четырех человек и еще 11 получили ранения. Вскоре ожидается пресс-конференция, на которой мэр города и шериф расскажут о случившемся.

Источник: https://donpress.com 


Теги: США, Донбасс, стрельба, жертвы
 
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