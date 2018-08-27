Вступили в силу мощные санкции США, введенные против России

27.08.2018 10:04

Сегодня вступили в силу санкции США против России, введенные Соединенными Штатами из-за отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Госдеп США опубликовал перечень санкций на сайте 24 августа. Согласно закону о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года, правительство США применяет пять видов санкций:

прекращение любой иностранной помощи;

прекращение поставок вооружений;

прекращение финансирования закупок оружия; отказ в предоставлении государственных кредитов;

запрет экспорта в Россию товаров и чувствительных с точки зрения национальной безопасности технологий.

В то же время, санкции не коснутся выдачи экспортных лицензий, необходимых для продолжения сотрудничества в освоении космоса и коммерческих космических пусков.

Источник: https://donpress.com