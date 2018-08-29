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НАТО подтвердило масштабное прибытие ВМС РФ к берегам Сирии
29.08.2018 12:30
В НАТО подтвердили масштабное наращивание в Средиземном море у берегов Сирии российского военно-морского флота.
Пресс-секретарь генсека Альянса Оана Лунгеску: «Военно-морской флот России направил в Средиземное море значительные военно-морские силы, в том числе несколько кораблей, оснащенных современными крылатыми ракетами».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, НАТО, Сирия, ВМС
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