Россияне в шоке! Путин сделал важное заявление о повышении пенсионного возраста

29.08.2018 14:30

Президент РФ внес предложение, повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65.

Ранее в правительстве предлагалось женщинам выходить на пенсию в 63 года. Об этом Путин сказал в ходе телеобращения.

» Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет, «— сказал Путин.

Источник: https://donpress.com