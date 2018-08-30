Умер Иосиф Кобзон

30.08.2018 13:24

Российский певец, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет.

О смерти сообщили его родственники, пишет "Говорит Москва".

В 2005 году у Кобзона диагностировали рак.

Летом 2018 года его состояние резко ухудшилось. В июле в стабильно тяжелом состоянии он попал в реанимацию одной из московских больниц.

Артист активно поддерживал группировки "ЛНР" и "ДНР".

Источник Трибун