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Умер Иосиф Кобзон
30.08.2018 13:24
Российский певец, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет.
О смерти сообщили его родственники, пишет "Говорит Москва".
В 2005 году у Кобзона диагностировали рак.
Летом 2018 года его состояние резко ухудшилось. В июле в стабильно тяжелом состоянии он попал в реанимацию одной из московских больниц.
Артист активно поддерживал группировки "ЛНР" и "ДНР".
Источник Трибун
Теги: Донбасс, смерть, Иосиф Кобзон
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