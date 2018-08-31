«Последствия будут страшными»: Лавров с угрозой обратился к странам Запада

31.08.2018 08:30

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если страны Запада захотят поиграть с огнем, то они очень об этом пожалеют.

Тем самым Лавров предупредил Запад о возможных «провокациях» в Сирии, которые якобы готовятся в Идлибе для срыва «антитеррористической операции». В ходе пресс-конференции с главой МИД Сирии Муаллемом Лавров пообещал, что последствия подобных действий могут быть непредсказуемыми. Он подчеркнул: «Не играйте с огнем». В свою очередь Муаллем добавил: «Мы предостерегаем США, Францию и Великобританию от совершения тройственной агрессии. Последствия будут страшными».

Источник: https://donpress.com