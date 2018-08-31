Стало известно, какое наследство получат дети Иосифа Кобзона

31.08.2018 10:25

В четверг, 30 августа, умер Иосиф Кобзон в одной из клиник. Артист оставил своим детям внушительное наследство, при жизни Кобзону принадлежало большое количество недвижимости.

В подмосковном поселке Баковка артисту принадлежит 2 гектара земли: шесть построек: жилые дома — 413 кв.м, 548 кв.м, 262 кв.м, гостевой дом — 568 кв.м, дом охраны — 417 кв.м, хозблок — 191 кв.м. Примерная стоимость всей «резиденции» составляет около 400 миллионов рублей (около шести миллионов долларов).

У Кобзона осталась семья: вдова Нинель, двое детей и десять внуков.

Напомним, причиной смерти народного артиста СССР — прогрессирование онкологической болезни.

Источник: https://antikor.com.ua