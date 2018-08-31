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Ученые выяснили, как телевизор и смартфоны влияют на интимную жизнь

31.08.2018 13:00
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Ученые выяснили, как телевизор и смартфоны влияют на интимную жизнь

В среднем, люди тратят до 11 часов времени за просмотром и чтением медиа-контента.

Просмотр телевизора дома вредит сексуальной жизни супругов, уменьшая занятия сексом на 6% по сравнению с теми, у кого телевизора нет, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Это выяснили американские ученые из Делаверского университета, которые опубликовали результаты своей работы на сайте Национального бюро экономических исследований США.

Они проанализировали данные почти 4 миллионов человек из 80 стран. Выяснилось, что основными "врагами" сексуальной жизни они считают смартфоны и просмотр телевизора.

В результате исследования выяснилось, что в среднем, люди тратят до 11 часов времени за просмотром и чтением медиа-контента.

Основной пик использования смартфонов и телевизора приходится на вечерние часы, когда люди могли бы заняться сексом.

Ученые напомнили, что секс полезен для иммунной системы, помогает сжечь лишние калории и укрепляет супружество.



Теги: Донбасс, здоровье, ученые, смартфон, телевизор, интим
 
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