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В России взорвался завод по производству авиационных бомб - людям грозит химическое отравление: много погибших и раненых
На заводе работает более пяти тысяч человек. Взрыв прогремел сегодня, 31 августа. По последним данным, погибли три работника, еще четыре человека ранены, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".
Сообщается, что есть без вести пропавшие, эти люди могут быть под завалами. Но точное количество тех, кого не могут сейчас найти, остается неизвестным, так как источники называют разное количество.
Источники информируют, что руководство завода в экстренном порядке приказало начальникам цехов пересчитать всех работников. На заводе начата эвакуация, а всю территорию плотно оцепили. Также выяснилось, что после взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области начался пожар. Его эпицентр – в цеху 19, где уничтожались боеприпасы. В то же время в соцсетях очевидцы сообщают, что в сторону завода поехало много скорых, а опубликованная "официальная" информация достаточно противоречивая. К тому же все свежие данные по трагедии от очевидцев на месте тут же удаляются из пабликов, где люди пишут данные о взрыве.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, взрыв, бомба, завод, авиация
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