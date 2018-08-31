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Жерара Депардье обвиняют в сексуальных домогательствах. Начато расследование
Французского актера Жерара Депардье обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В связи с этим прокуратура Парижа начала расследование. Об этом сообщает ВВС.
Согласно сообщению, 27 августа 2018 года обвинения в адрес Депардье выдвинула 22 летняя актриса. Имя актрисы не называется, а сам Депардье категорически отвергает подобные обвинения.
«Жерар Депардье потрясен. Это обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает», — сообщил адвокат актера агентству Франс пресс.
По информации СМИ Франции, 69-летний актер является другом отца молодой девушки. По ее словам, два инцидента произошли в доме Депардье в августе во время репетиций.
В 2013 году французский актер получил паспорт гражданина РФ и звание почетного гражданина Чеченской Республики. Известно, что Депардье симпатизирует Владимиру Путину и обожает Россию — «страну великой демократии».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, актер, Жерар Депардье, обвинение, сексуальные домогательства
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