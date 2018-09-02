Массовые протесты в России: тысячи людей вышли на улицы

02.09.2018 16:35

В России после проведения пенсионной реформы прокатилась волна протестов.

Российские СМИ сообщают, что в Москве на проспекте Академика Сахарова началась акция против повышения пенсионного возраста. Так, на проспекте Академика Сахарова собрались всего 5500 человек.

Подобная акция прошла и во Владивостоке, в ней приняли участие 2000 человек. В Новосибирске на протестный митинг пришли до 2500 тысяч человек.

Источник: https://donpress.com