Неизвестные расстреляли сотрудников автосервиса, видео не для слабонервных

02.09.2018 20:00

В субботу, 1 сентября, в автосервисе Москвы неизвестные устроили стрельбу. Ранили сотрудника автосервиса и скрылись в неизвестном направлении. Стрелков уже ищут.

На западе Москвы конфликт группы мужчины с сотрудниками автосервиса закончился стрельбой, сообщают российские средства массовой информации. Пострадал сотрудник автосервиса, скорая госпитализировала его с ранением в живот. Сообщается, что стрелявшие скрылись с места происшествия на чёрном автомобиле Infiniti. В городе объявлен план "Перехват".

Источник: https://from-ua.com