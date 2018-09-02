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Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск

02.09.2018 15:30
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Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск

В России произошло ЧП, молния ударила в пассажирский самолет прямо во время полета.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Происшествие случилось, когда самолет авиакомпании "Нордстар" вылетел из Москвы в Норильск.

"Через пять минут после взлета из аэропорта в Москве воздушное судно, при прохождении через грозовой фронт, получило удар молнии. При этом никто из пассажиров не пострадал, судно также не получило повреждений и самолет благополучно долетел до пункта назначения и совершил посадку в штатном режиме", - рассказал и.о. старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Андрей Горелов.

После посадки и проверки судна никаких повреждений обнаружено не было, никто из пассажиров и членов экипажа за помощью не обращался.

"Когда взлетали - в Москве был сильный дождь с грозой. Люди испугались, когда самолет попал в сильную турбулентность, и получил удар молнии, некоторые кричали и плакали, просили, чтобы пилот повернул обратно. Многим стало плохо, стюардессы приносили им валидол и валериану. Потом, набрав высоту, все успокоились", - рассказал один из пассажиров.



Теги: Россия, Донбасс, самолет, молния
 
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