- «Надеюсь, что Россия, пытаясь «сохранить лицо», согласится на обмен пленными», - Климкин21:45
- В Индии мальчик научился зажигать лампочки прикосновением20:45
- ФСБ РФ ПРИБЫЛА В ДОНЕЦК ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ЗАХАРЧЕНКО19:45
- «Русский бунт»: большинство россиян намерены выйти на протесты из-за пенсий17:28
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации16:55
- В Украине засекретили информацию о разрыве ж/д сообщения с Россией16:38
- ЛАВРОВ ПОСЛЕ СЛОВ О НЕВОЗМОЖНОСТИ «НОРМАНДСКОЙ ВСТРЕЧИ» СНОВА ГОВОРИТ О ВАЖНОСТИ «МИНСКА»15:36
- "Ночью в Донецк приехала группа от Путина. Серьезные ребята..." - источник в РФ сообщил приказ Путина по "ДНР" 12:48
- РФ может начать блокировать украинские корабли в Черном море – эксперт12:35
- Смерть Захарченко и Минские соглашения: Эксперт нашел связь со встречей Путина и Меркель12:20
«Русский бунт»: большинство россиян намерены выйти на протесты из-за пенсий
В России продолжаются протесты против пенсионной реформы. Обещания президента Путина смягчить ее многого изменить не могут. 53 процента россиян готовы присоединиться к акциям протеста против повышения пенсионного возраста.
Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник, 3 сентября данные социологического опроса, который был проведен Аналитическим центром Юрия Левады (Левада-центром), передает Deutsche Welle.
Готовность участвовать в акциях протеста напрямую связана с возрастом и политическими предпочтениями опрошенных. Среди пенсионеров доля потенциальных протестующих составила 44 процента, среди респондентов, не достигших пенсионного возраста, — 58 процентов. Среди поддерживающих «Единую Россию» выйти на протесты готовы 44 процента, в то время как среди электората ЛДПР — 71 процент, а КПРФ — 59 процентов.
Референдум похоронит пенсионную реформу
Социологи также изучили мнение россиян о всероссийском референдуме по вопросу возраста выхода на пенсию по старости. Такой референдум хотят провести сразу несколько инициативных групп.
Если бы он состоялся в ближайшее к моменту опроса воскресенье, то 77 процентов проголосовали бы за сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию по старости и 10 процентов — против. 7 процентов опрошенных проигнорировали бы референдум.
Опрос проводился до обращения Путина, объявившего о смягчении будущего пенсионного законодательства. Однако обещания президента вряд ли принципиально поменяет мнение людей о реформе, считает социолог Левада-центра Денис Волков. По его словам, потенциально готовых выйти на улицу много, но ощущается «отсутствие лидеров».
2 сентября во многих городах России прошли акции протеста против пенсионной реформы. Самым многочисленным стал митинг коммунистов в центре Москвы, собравший около 9000 человек.
В конце августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о проведении 9 сентября общероссийской акции против повышения пенсионного возраста.
С учетом результатов вышеприведенного опроса Левада-центра, Путину предстоит в этот день изрядно понервничать…
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, пенсионная реформа, пенсии
- Массовые протесты в России: тысячи людей вышли на улицы
- Мнение эксперта: Кремль стер«красную черту» в международных отношениях, а это ведет к краху
- Путин вычеркнул Порошенко из поздравлений ко Дню Победы
- Мнение: путинскую Россию ожидает судьба гитлеровской Германии
- Без вариантов: в России предсказали войну Путина с Западом
- «Наш паровоз вперёд летит, в Донбассе остановка» - Славу Рабиновича потянуло на стихи
- Оккупационная власть Донецка сообщает об изменении графика работы городского тарнспорта21:30
- Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе (Новый график)21:00
- «Пенсионный фонд ДНР» анонсировал начало пенсионных выплат20:15
- Брат, береги себя! Сурков обратился к живому Захарченко в день его похорон20:00
- ФСБ РФ ПРИБЫЛА В ДОНЕЦК ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ЗАХАРЧЕНКО19:45
- На Донбассе резко проседает земля, что грозит катастрофой региону19:14
- В «ДНР» не исключают возможности объявления мобилизации18:55
- Оккупированное Зайцево попало под обстрел: сгорели 5 домов18:38
- В МинВОТ начали рассмотрение проектов по поддержке пострадавших территорий на Донбассе17:45
- В ОРДО рассказали о состоянии раненых во время взрыва в ресторане «Сепар»17:10
- Эти утренние привычки помогут похудеть быстрее22:41
- Врачи рассказали, какое хобби может продлить жизнь22:13
- «Надеюсь, что Россия, пытаясь «сохранить лицо», согласится на обмен пленными», - Климкин21:45
- Оккупационная власть Донецка сообщает об изменении графика работы городского тарнспорта21:30
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев21:15
- Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе (Новый график)21:00
- В Индии мальчик научился зажигать лампочки прикосновением20:45
- Украинцев предупреждают о сокращении размера пенсий20:31
- «Пенсионный фонд ДНР» анонсировал начало пенсионных выплат20:15
- Брат, береги себя! Сурков обратился к живому Захарченко в день его похорон20:00
- Эти утренние привычки помогут похудеть быстрее22:41
- Врачи рассказали, какое хобби может продлить жизнь22:13
- Защитить артерии от атеросклероза помогут эти продукты18:20
- Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре16:01
- Мармелад выводит токсины из организма10:00
- Какие болезни человека лечит кошка09:17
- Как помочь ребенку привыкнуть к школьному графику08:15
- Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией21:15
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Лікарні без лікарів: Супрун вводить чергове «покращення»14:10
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"