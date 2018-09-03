В Ливерпуле загорелась одна из главных достопримечательностей города Littlewoods Pools (ВИДЕО)

03.09.2018 11:00

В Ливерпуле ночью в здании Littlewoods Pools, которое является одной из главных достопримечательностей города, произошел пожар. Об этом сообщает BBC.

По данным пожарных, огонь охватил почти половину здания. Огонь они обнаружили по прибытию именно на крыше. На месте происшествия работает девять экипажей спасателей.