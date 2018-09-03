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В Ливерпуле загорелась одна из главных достопримечательностей города Littlewoods Pools (ВИДЕО)

03.09.2018 11:00
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В Ливерпуле загорелась одна из главных достопримечательностей города Littlewoods Pools (ВИДЕО)

В Ливерпуле ночью в здании Littlewoods Pools, которое является одной из главных достопримечательностей города, произошел пожар. Об этом сообщает BBC.

По данным пожарных, огонь охватил почти половину здания. Огонь они обнаружили по прибытию именно на крыше. На месте происшествия работает девять экипажей спасателей. 

Также сообщается, что огонь охватил площадь в 200 метров квадратных. На данный момент сообщений о пострадавших нет.

Источник: https://antikor.com.ua 
 


Теги: Донбасс, пожар, Ливерпуль
 
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